La crítica situación de los hospitales de Lima y Callao los mantiene en una especie de unidad de cuidados intensivos, con equipos médicos insuficientes y colapsados. En el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, un solo tomógrafo debe cubrir la demanda de más de 17,000 pacientes mensuales, lo que genera listas de espera que se extienden por meses. Esta carencia, que afecta principalmente a personas con enfermedades oncológicas, fue verificada en una reciente visita de la Defensoría del Pueblo, la cual también constató que equipos de rayos X no reciben mantenimiento desde hace nueve años.

La emergencia se repite en instituciones emblemáticas como el Hospital Nacional Dos de Mayo y el Hospital Sabogal, donde los usuarios reportan esperas de hasta dos horas en emergencias y cuatro meses para acceder a un examen especializado. Un informe de la Contraloría General, emitido hace dos meses, ya había alertado sobre el grave estado de la infraestructura y la falta de inversión en mantenimiento, herencia de problemas no resueltos por años. La suma de estos factores configura un escenario donde la salud pública no logra garantizar el derecho fundamental a la atención de miles de peruanos que dependen del sistema.

