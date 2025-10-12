La construcción del nuevo Hospital II Pasco de EsSalud, ubicado en el distrito de Fundición de Tinyahuarco, continúa su avance físico. Este proyecto permitirá mejorar la atención médica especializada y fortalecer los servicios de salud para más de 606 mil asegurados y sus familias en la región y provincias vecinas.

Los equipos técnicos ejecutan actualmente diversos frentes de trabajo, que incluyen habilitado de acero, encofrado y vaciado de concreto en muros de contención, además del desarrollo de instalaciones provisionales como oficinas, servicios higiénicos, y redes eléctricas y sanitarias temporales. Estas labores garantizan las condiciones necesarias para el inicio de la siguiente etapa constructiva del hospital.

El establecimiento contará con ambientes modernos para la atención de emergencias, cuidados intensivos adultos y pediátricos, centro quirúrgico, cirugía de día, obstetricia y diagnóstico por imágenes. Su diseño funcional y sostenible permitirá ampliar la cobertura asistencial y elevar la calidad del servicio médico en la región.

En lo que resta del año, los trabajos se concentrarán en la finalización de las instalaciones eléctricas provisionales y la continuidad de labores estructurales, como armado de acero, vaciado de concreto y encofrado en zapatas, vigas de cimentación, muros de contención y tanque de GLP.

Con estos avances, el proyecto seguirá firme hacia su etapa estructural principal, marcando un paso decisivo en el fortalecimiento del sistema de salud en la región centro del país.