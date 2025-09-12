El Hospital Larco Herrera, emblemático nosocomio de salud mental, enfrenta una crisis severa donde pacientes e instalaciones se encuentran en el olvido, según un informe de Contraloría que revela condiciones insalubres alarmantes. Las evidencias muestran paredes rajadas, duchas rotas y acumulación de ropa sucia que genera focos infecciosos, situación que compromete la integridad tanto de los internos como del personal de salud. Este abandono estructural, que data de hace 107 años, contrasta con la fachada imponente del recuerdo ubicado en la capital.

La gestión del director Edgar Miraval Rojas, quien asumió en agosto de 2024, está bajo investigación por presuntas contrataciones irregulares mediante órdenes de servicio que superaron los 36 mil soles. Adicionalmente, el sindicato denunció la incorporación de un acusado de chantaje sexual en Ica, aunque la institución negó cualquier irregularidad y aseguró que no existían impedimentos legales para su contratación. Estas acusaciones profundizan la crisis de un hospital que simboliza el abandono histórico de la salud mental en el Perú.

