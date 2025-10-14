El ciudadano venezolano Enrique Molina , de 32 años, cometió dos robos en menos de 24 horas en Huancayo mediante amenazas de muerte con arma de fuego. En el primer incidente, el sujeto fingió ser un comprador interesado en frazadas antes de desenfundar su arma y amenazar a la vendedora , logrando sustraer su celular y cargador tras obligarla a revelar la clave del equipo.

Las cámaras de seguridad también captaron a Molina robando a un transeúnte en plena vía pública, donde aplicó la misma modalidad delictiva de mostrar el arma para someter a su víctima. El ahora detenido, quien actuó con total sangre fría en ambos asaltos, ya se encuentra a disposición de la justicia peruana, proporcionando alivio a los vecinos de Huancayo que seguían preocupados por estos violentos ataques ocurridos en espacios comerciales y públicos.

