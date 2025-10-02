Una pareja asaltó a una mujer con una llave de cuello en Huancayo, atacándola por la espalda mientras caminaba sola por una calle sin veredas pasada la medianoche. Los agresores, que actuaron de manera silenciosa y traicionera, sofocaron a la víctima hasta tirarla al suelo, donde la mujer ladrona procedió a vaciarle los bolsillos ante los ladridos de un perro de la zona que alertaba el delito, mientras la víctima gritaba de terror sin que ningún vecino acudiera a ayudarla.

El violento robo quedó registrado en video, imágenes que serán determinantes para identificar y capturar a esta pareja del crimen que huyó a paso ligero tras cometer el hecho. La víctima quedó desorientada en el piso tras el robo, sufriendo posiblemente consecuencias físicas por la fuerza agresiva aplicada en su cuello durante el violento asalto

