Vecinos de Huánuco salvaron a una mujer que era brutalmente agredida por su pareja en el jirón Tarapacá, tras varios minutos de indiferencia de otros transeúntes. El ataque inició cuando el sujeto de polo negro comenzó a jalonear y golpear a la joven en plena vía pública, llegando a intentar arrastrarla hacia la pista contra su voluntad. La violencia escaló hasta simular un “ring de box callejero”, una escena que fue grabada y luego alertó a los residentes de las viviendas aledañas.

Vea también: Carapongo: Asesinan a dos hombres mientras iban en moto

La joven reveló que llevaba seis meses de relación con su atacante, un dato crucial que evidencia un probable historial de violencia en esta relación sentimental. Fueron los gritos de la víctima los que finalmente movilizaron a los moradores, quienes desde sus ventanas confrontaron al agresor para que se alejara. Una vecina narró que la acción valiente de su esposo inspiró a otros a sumarse y defender a la mujer, quien logró ser puesta a salvo gracias a esta intervención colectiva.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO