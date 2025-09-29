Lanzan dinamita contra bodega tras amenazas extorsivas, un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad y que ocurrió a plena luz del día. En las imágenes se observa a un sujeto encapuchado que, tras encender el artefacto explosivo, lo colocó en la puerta del local y huyó segundos antes de la detonación, lo que provocó daños en las ventanas y generó una densa humareda. Este atentado evidencia la violencia con la que operan las mafias, que utilizan el terror como mecanismo de presión.

Vea también: Extorsionadores incendian combi en Santa Anita y generan pánico vecinal

La dueña del negocio aseguró que desde julio recibe mensajes donde le exigen 15 mil soles, lo que confirma que la extorsión es sistemática y sostenida en el tiempo. Tras la explosión, recibió un mensaje que decía “ahí te dejo un regalito”, lo que refleja la crueldad de los delincuentes, mientras vecinos denuncian que el miedo se extiende por toda la zona en medio de una ola de criminalidad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO