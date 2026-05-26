Productores arroceros del Huallaga iniciaron una huelga indefinida para exigir al Gobierno medidas urgentes ante la caída del precio del arroz, que actualmente se vende a 0.50 céntimos por kilo, un monto que no cubre los costos de producción.

“Hemos tenido hasta la fecha 27 mesas de diálogo con diferentes gobiernos desde el año pasado, y en ninguno hemos tenido ningún resultado concreto”, declaró Wilder Vásquez, presidente de Conarroz.

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¿Cuánto cuesta el arroz en el Perú?

El costo de producción del arroz oscila entre un sol y un sol 40 céntimos por kilo, mientras que los agricultores venden su producto a 50 o 60 céntimos dependiendo de la variedad. Sin embargo, el consumidor final adquiere el arroz a 4 o 5 soles el kilo en supermercados y bodegas. “Hay bastante especulación, bastante abuso por parte de los intermediarios, los comerciantes”, denunció Vásquez.

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Importaciones y competencia desleal

Los productores enfrentan competencia de arroz importado desde Tailandia, Uruguay y Brasil, países de donde ingresan productos a precios más bajos. Vásquez señaló que las importaciones no benefician al consumidor final, pues el ahorro se queda en los distribuidores. “Los importadores son muy beneficiados”, afirmó el dirigente, y cuestionó que el gobierno evite “chocar contra los importadores” a pesar de existir mecanismos de protección como la franja de precios.

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Discriminación frente a agroexportadores

El presindente de Conarroz, denunció que el Estado protege la inversión privada de los agroexportadores, pero no atiende las necesidades de los pequeños productores arroceros. El dirigente recordó que los agricultores arroceros representan una inversión privada de aproximadamente 10,000 millones de soles al año.