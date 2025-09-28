Las familias de las víctimas, marcadas por un dolor eterno, exigen que Erick Moreno Hernández, ‘El Monstruo’, sufra las consecuencias de sus crímenes atroces. Doña Justina Ramos, madre del suboficial Luis Carrasco Ramos, asesinado por orden del criminal, clama con desesperación que el victimario experimente una fracción del sufrimiento que ella padece cada noche sin consuelo. El brigadier, conocido como ‘el cazador’ por su eficacia, fue acribillado a traición con nueve balazos cuando estaba a punto de capturar al cabecilla.

Vea también: Monstruo atrapado: Policía paraguaya capturó a prófugo cabecilla de extorsionadores

La organización de Moreno Hernández, responsable de extorsiones, secuestros y sicariato, acumula una sangrienta cuenta de víctimas inocentes, desde el conductor Agustín Carhuachínhasta la empresaria Jacqueline Salazar. Mientras el Perú espera su extradición para enfrentar una condena de 32 años y otros procesos, la justicia se presenta como el único consuelo para quienes perdieron a sus seres queridos.

