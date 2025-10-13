Hugo García sorprendió a sus seguidores al confirmar su relación con la modelo venezolana Isabella Ladera. Luego de varias semanas de rumores y especulaciones en redes sociales, ambos decidieron oficializar su romance a través de publicaciones en sus cuentas de Instagram.

La influencer respondió a las preguntas de sus seguidores sobre su situación sentimental y confirmó que estaba enamorada, mientras que el ex chico reality publicó un mensaje que no dejó dudas sobre su vínculo. Ambos optaron por hacer pública su relación de una manera sencilla.

“Mi novia es increíble. Ya quiero conocer los Roques”, escribió Hugo García en un video de Isabella Ladera surfeando en las playas de Venezuela. “Vamos a ir, ya verás. Increíble tú”, le respondió la influencer. Las publicaciones generaron una ola de comentarios positivos entre sus seguidores.

“Ya son novios, que fino. Te va a gustar y vas a querer quedarte en Venezuela”, “que bueno que estés con Hugo, es un buen chico, no lo hagas sufrir”, “se merecían son seres humanos excepcionales”, “que emoción, ambos ganaron aquí”, comentaron sus seguidores.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO