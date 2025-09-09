La modelo venezolana Isabella Ladera enfrenta un duro momento tras la filtración de un video íntimo con el cantante Beéle, el cual se difundió sin su consentimiento en redes sociales. En medio de la polémica, la actriz denunció que este material solo estaba en manos de ella y de la otra persona involucrada, calificando la exposición como “una de las traiciones más graves” de su vida.

En medio de este escándalo mediático, Isabella recibió un respaldo inesperado pero contundente de su pareja, Hugo García. El exchico reality no dudó en pronunciarse en los comentarios de la publicación donde Ladera expresaba su dolor, y dejó un mensaje claro y afectuoso: “No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, escribió.

Las palabras de García fueron celebradas por los seguidores de la influencer, quienes coincidieron en que este es el momento en que más necesita compañía y apoyo. Con este gesto, el peruano dejó en claro que no permitirá que un episodio de violencia digital defina ni su relación ni la imagen de Isabella frente al público.

