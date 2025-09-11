Ibai Llanos continúa generando expectativa con el Mundial de los Desayunos, el torneo virtual que busca coronar al mejor desayuno del mundo. En esta primera edición, Perú se presenta con su tradicional pan con chicharrón y compite directamente contra la arepa venezolana en una final que ha captado la atención de millones de usuarios en redes sociales.

El popular streamer español compartió lo reñido que se encuentra el enfrentamiento y sorprendió con los resultados preliminares: “La final del Mundial de los Desayunos no puede estar más igualada. Tan solo en una votación Perú está por delante. Ahora mismo el ganador sería Perú con el pan con chicharrón, pero Venezuela me está sorprendiendo porque está muy cerca”, expresó Ibai en sus redes sociales.

De acuerdo con las cifras publicadas, en TikTok Perú suma hasta ahora 5,3 millones de votos frente a los 5 millones de Venezuela. En Instagram, ambos países registran un empate con el 50% de 8,3 millones de votos, mientras que en YouTube la situación es prácticamente la misma: 1,1 millones de votos para cada contendiente.

¿Cuándo será la final del Mundial de los Desayunos?

El streamer confirmó que el ganador se anunciará este sábado 13 de septiembre a las 7 p.m. (hora de España), 1 p.m. (hora de Venezuela) y 12 m. (hora de Perú). Ese día se sabrá si el pan con chicharrón logra consagrarse como el mejor desayuno del mundo por encima de la arepa reina.

