El creador de contenido español Ibai Llanos confirmó que viajará al Perú en noviembre como parte de su recorrido por Latinoamérica. A través de un video publicado en sus redes sociales, expresó su entusiasmo por visitar el país y disfrutar de su reconocida gastronomía. Su viaje incluirá una parada obligatoria: probar el tradicional pan con chicharrón.

El streamer recordó el cariño que ha recibido de los peruanos desde el “Mundial de Desayunos”, en el que el pan con chicharrón se coronó como ganador. “El mes que viene estaré en el Perú, un lugar del que he recibido muchísimo apoyo estos últimos meses; evidentemente en parte por el Mundial de Desayunos y por el pan con chicharrón”, dijo.

Pide ayuda para elegir dónde comer

Ibai Llanos pidió recomendaciones a sus seguidores para descubrir los mejores lugares donde disfrutar del desayuno peruano. “Cuando me coma el primer pan con chicharrón de mi vida en Perú, ¿adónde debería ir?”, consultó en su video.

Asimismo, destacó el nivel gastronómico del país y mencionó su deseo de visitar los restaurantes más reconocidos. “Ya sabéis que Perú es muy bueno a nivel gastronómico y que de hecho debo ir a Maido y Central; eso ya lo sabía porque son los dos mejores del mundo. ¿Pero dónde debería comer aparte de estos dos sitios?”, expresó el creador de contenido.

Un viaje esperado

El español adelantó que también visitará algunos de los destinos turísticos más emblemáticos del país. Comentó que planea conocer Machu Picchu, las Líneas de Nasca, Lima y Arequipa. “Un sitio al que no podía faltar en mi viaje por Latinoamérica, evidentemente… ¿Cómo no voy a ir… a Perú?”, afirmó mientras de fondo sonaba el himno nacional.

Finalmente, aseguró que su paso por el país será especial. “Nos vemos el mes que viene. Tengo muchas ganas de ir a Perú. Era un viaje que ya tenía previsto y que, encima, con lo que ha pasado en el Mundial de Desayunos, creo que puede ser una auténtica locura”, sostuvo Ibai Llanos.

