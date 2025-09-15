El streamer español Ibai Llanos confirmó que llegará al Perú para entregar personalmente la sartén de oro al ganador del Mundial de Desayunos. El reconocido creador de contenido anunció su viaje después de que el pan con chicharrón se coronara campeón tras una reñida votación, donde superó por 200,000 votos a la arepa venezolana en la final. Ibai ha lanzado una consulta pública para decidir quién debe recibir el trofeo en representación del país, generando un intenso debate entre millones de peruanos en redes sociales.

Entre los principales candidatos sugeridos por la comunidad figuran el chef Gastón Acurio, el alcalde Rafael López Aliaga y el streamer nacional Edu. Este último ganó popularidad durante la competencia al subirse a buses para pedir votos, demostrando un compromiso excepcional con la causa. La entrega del premio simboliza el reconocimiento internacional a la gastronomía peruana, y se espera que Ibai anuncie pronto la fecha exacta de su visita y el lugar de la ceremonia.

