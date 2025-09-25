El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, confirmó que ya fueron identificados los efectivos que habrían filtrado información a Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, retrasando su captura en Paraguay. Con esta revelación, se iniciaron las diligencias correspondientes contra los agentes señalados.

Según explicó Santiváñez, la investigación se reforzó en febrero de 2024 con la creación de un equipo especial contra el crimen organizado, luego de que un colaborador eficaz señalara directamente la existencia de policías que mantenían contacto con el cabecilla de la organización ‘Los Injertos del Cono Norte’.

“En febrero del año pasado, la conformación del equipo especial fue porque se tenía la manifestación del colaborador que refería de la existencia de dos o tres efectivos que brindaban información. Sí, se tiene información (de quiénes son), pero no puedo dar más información”, declaró.

El ministro precisó que, gracias al trabajo de este grupo, se logró identificar plenamente a los efectivos implicados en las filtraciones, lo que permitió dar paso a las investigaciones internas y penales correspondientes.

Colaborador eficaz aportó datos clave

La ubicación de ‘El Monstruo’ en Paraguay se logró gracias al aporte de un testigo protegido. “Esto no fue sencillo, el colaborador tenía mucho miedo. ¿Y qué se hacía? Yo me reunía con el colaborador y con la Fiscalía en hospitales, yo iba sin escolta y entraba como cualquier persona e íbamos a una habitación determinada [para recibir la información]…”, relató Santiváñez.

Estrategia para capturarlo y críticas

Santiváñez destacó la estrategia desarrollada por el actual ministro del Interior, Carlos Malaver, que permitió engañar a Moreno y capturarlo sin que ofreciera resistencia. “Lo importante fue crear el escenario para que el Monstruo se confíe. Sí, se tenía la información”, afirmó.

Respecto a las críticas de un periodista paraguayo, que acusó a la PNP de casi frustrar la captura, Santiváñez respondió que de haber sido así, Moreno no habría sido encontrado semidesnudo y viendo la televisión sin preocupación alguna.

