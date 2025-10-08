La Iglesia de Las Nazarenas luce abarrotada de fieles que han llegado para rezarle al Señor de los Milagros, confirmando la profunda devoción que despierta el Cristo Moreno. Dentro del santuario, donde se realizan hasta diez misas diarias desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., no hay una banca vacía y muchos devotos permanecen de pie, liberando espacio ocasionalmente para acercarse a la sagrada imagen. Esta intensa afluencia, que se mantiene durante todo el día, demuestra el fervor que caracteriza al mes morado, en el que el templo extiende su horario de atención desde las 5:45 a.m. hasta las 10:00 p.m. para recibir a todos los creyentes.

La penúltima misa del día acaba de concluir entre aplausos dirigidos al Señor de los Milagros, en un ambiente de emoción que precede a la siguiente procesión. La próxima salida del Patrono del Perú está programada para el sábado 18 de octubre al mediodía, iniciando un recorrido que incluirá el jirón de la Unión y la Plaza Mayor, donde recibirá homenajes de las principales instituciones del país. Este segundo recorrido, uno de los más extensos por el centro de Lima, se prolongará hasta altas horas de la noche, permitiendo que miles de fieles acompañen al Cristo Moreno en su trayecto hacia la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.

