Ignacio Baladán y su pareja, La Segura, anunciaron con entusiasmo el lanzamiento del Mundial de Postres, un concurso digital donde cada país tendrá a su representante elegido por el público. La dinámica propone enfrentamientos culinarios al estilo de los torneos de Ibai Llanos y ya se confirmaron los primeros choques: Chile vs. Perú y Colombia vs. Bolivia.

Sin embargo, lejos de generar expectativa positiva, el anuncio desató una ola de críticas y burlas en redes sociales. Muchos usuarios aseguraron que ya no quieren participar en votaciones digitales, recordando que acaban de terminar con el masivo evento de Ibai.

“Ahora no tengo sencillo, hijito”, “justo ayer dejamos de votar” y “solo participamos en Ibai, ahora hay otros temas a los cuales debemos ponerle atención”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Así, lo que pretendía ser un show novedoso para unir gastronomía, influencers y público, terminó siendo recibido con indiferencia y hasta fastidio por parte de los internautas, que sienten saturación de este tipo de formatos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO