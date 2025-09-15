Ignacio Buse brilla y Perú vence a Portugal en la Copa Davis tras un categórico 6-0 sobre Jaime Faria, resultado que fortalece la posición del equipo en el Grupo Mundial. La contundente actuación del tenista peruano refleja el crecimiento del deporte nacional, mientras miles de aficionados celebran un triunfo que demuestra disciplina y trabajo en equipo.

Vea también: Karol G deslumbra en el Vaticano junto a Andrea Bocelli en concierto único

Con esta victoria, Perú supera a Portugal y se consolida entre las 30 mejores selecciones del mundo, logro que ratifica el avance de una generación joven con gran proyección internacional. El equipo nacional combina talento y determinación, lo que abre nuevas oportunidades para competir en instancias decisivas y mantener viva la esperanza de seguir escalando en la Copa Davis.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO