El tenista peruano Ignacio Buse, de 22 años, no pudo contener las lágrimas de felicidad al notar que se había llevado el título tras coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo.

Buse derrotó al estadounidense Tommy Paul en la final y se consagró como campeón del torneo. Con este triunfo, el deportista peruano escala a la posición número 31 del ranking mundial.

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¿Cuál es el nuevo ranking de Ignacio Buse?

Gracias a esta victoria, un joven Buse asciende al puesto 31 del mundo. Ya acumula más de un millón de dólares en ganancias durante su carrera. Para dimensionar su logro, el máximo puesto alcanzado por un tenista peruano en la historia fue el número 18, conseguido por Jaime Izaga.

Pasaron 19 años para que un peruano vuelva a brillar en un ATP y levante una copa. El último triunfo peruano de esta magnitud ocurrió hace 19 años, mientras que el puesto 18 de Iza fue en 1996.

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Las emotivas palabras de Buse

Tras la victoria, Ignacio Buse envió un mensaje al país. “Bueno, a toda la gente de Perú, veo muchas banderas, me emociona mucho, muchísimo”, declaró el tenista. “Cómo extraño Perú, quiero estar en Perú ya, sueño continúe. Y arriba Perú siempre, ¡viva Perú!”, añadió.

El deportista celebró rodeado de banderas peruanas. Incluso se tomó una foto con su abuelo, el ex senador, y es tío de la hermana de Gastón Acurio.

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Próximo desafío en Roland Garros

Sin descanso, Ignacio Buse ahora deberá alistarse para Roland Garros, el segundo Gran Slam en la carrera del joven tenista. Su rival en primera ronda será el ruso Andrey Rublev, actual número 13 del mundo. Rublev ya ha sido top 10, por lo que Buse enfrentará un desafío mayúsculo.