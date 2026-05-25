Ignacio Buse ya conoce a su rival para su esperado debut en Roland Garros. El tenista peruano enfrentará al ruso Andrey Rublev, actual número 13 del ranking ATP y ex número 5 del mundo.

El duelo marcará una de las pruebas más importantes en la carrera del peruano, quien llega motivado tras su campeonato en el ATP 500 de Hamburgo.

El partido se disputa en el Court 7 de Roland Garros y puede verse en Perú a través de ESPN y Disney+.

Ignacio Buse llega en gran momento a Roland Garros

El peruano logró clasificar a la final del ATP 500 de Hamburgo luego de vencer al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 2-0, con parciales de 6-1 y 6-4.

Gracias a ese resultado, el tenista nacional escaló posiciones en el Live Ranking ATP y actualmente se ubica cerca del top 40 del mundo.

El crecimiento de Buse ha generado gran expectativa entre los seguidores del tenis peruano, especialmente por su desempeño en la gira europea sobre arcilla.

Vea también: Ignacio Buse no pudo contener las lágrimas tras coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo

¿Cómo llega Andrey Rublev al duelo contra Ignacio Buse?

Andrey Rublev afrontará Roland Garros como uno de los jugadores más experimentados del circuito ATP. El ruso se consolidó en los últimos años dentro de la élite del tenis mundial gracias a su potencia y agresividad desde el fondo de la cancha.

Durante la actual temporada de arcilla, Rublev mostró resultados irregulares:

Cayó en segunda ronda de Montecarlo

Alcanzó la final del ATP de Barcelona

Fue eliminado rápidamente en Madrid

Llegó hasta cuartos de final en Roma

Pese a ello, continúa siendo uno de los rivales más complicados del torneo parisino.

Vea también: Ignacio Buse brilla y Perú vence a Portugal en la Copa Davis

Ignacio Buse vs Andrey Rublev: así va el partido HOY

Ignacio Buse llega motivado tras conquistar el ATP 500 de Hamburgo, torneo donde derrotó a figuras como Tommy Paul y logró el primer título ATP de su carrera profesional.

Por su parte, Rublev afronta el duelo como favorito debido a su experiencia en torneos grandes y sus 17 títulos ATP.

Andrey Rublev se quedó con el primer set tras imponerse por 6-3 sobre Ignacio Buse en su debut en Roland Garros. Aunque al peruano le costó entrar en ritmo durante los primeros games, poco a poco comenzó a encontrar espacios para incomodar al ruso desde el fondo de la cancha.

El intenso calor en París, que alcanzó los 33 °C, también empezó a afectar físicamente a “Nacho”. En el segundo set, Buse mostró reacción y logró mantenerse en pelea; sin embargo, las altas temperaturas continuaron pasándole factura y Rublev logró igualar el set 5-5 en un momento de máxima tensión del partido.