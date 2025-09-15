El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, afirmó que los fondos de las AFP pertenecen a sus legítimos dueños al pronunciarse sobre un posible octavo retiro. El congresista propuso como alternativa el autopréstamo con garantía del 100% para vivienda, mecanismo que permitiría liquidez inmediata mientras se preservan los ahorros previsionales.

López enfatizó que en 15 años el Perú será un país de adultos mayores, por lo que urge crear soluciones sostenibles. El legislador detalló que su propuesta permitiría usar los fondos como garantía hipotecaria sin perderlos, recuperando el capital una vez saldado el préstamo. Esta iniciativa busca cubrir la necesidad inmediata de recursos con la protección del futuro pensionario, evitando el vaciamiento de las cuentas individuales.

