Las imágenes del brutal ataque a la reina de belleza en una discoteca de Miraflores conmocionan al espectáculo, luego de que Magaly Medina revelara que la víctima es Barbara Cam. La conductora narró en su programa que el violento episodio ocurrió en Bazar, un local nocturno, donde a la modelo le rompieron una botella de whisky con contenido en la cabeza.

La discusión que inició Barbara Cam con la mujer colombiana, quien supuestamente acompañaba a su pareja, escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física. La ciudadana extranjera, según la versión que Magaly Medina compartió con su audiencia, terminó arrastrando y golpeando a la exreina de belleza, dejándola tirada en el piso en muy mal estado.

