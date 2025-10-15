Las imágenes registradas muestran el nivel de violencia que ha dejado policías y manifestantes heridos en la marcha del Centro de Lima, donde un bus de transporte público fue atacado con piedras mientras transitaba por la avenida Abancay. El vehículo, que cubría su ruta habitual, se convirtió en blanco de agresiones a pesar de que la Policía Nacional intentó abrirle paso, lo que evidencia cómo la situación se desbordó pese a la inicial naturaleza pacífica de la protesta.

Vea también: PNP y Mininter reportaron que 5 agentes resultaron heridos e invocaron a la protesta pacífica

Estos hechos ocurrieron mientras un contingente de 25 efectivos ingresaba al jirón Nicolás de Piérola para replegar a un grupo de encapuchados que lanzaba bengalas y botellas incendiarias contra los uniformados. La violencia se extendió por aproximadamente dos horas y cuarto en el cruce de Abancay con Nicolás de Piérola, donde comerciantes y trabajadores de la zona del Mercado Central tuvieron que huir para proteger su integridad física.

Los reportes confirman que los enfrentamientos comenzaron alrededor de las 6:30 p.m., cuando sujetos con rostros cubiertos iniciaron los ataques luego de que otro grupo hubiera desarrollado inicialmente una protesta con batucadas y consignas cívicas. Esta escalada de tensión obligó al cierre total de la avenida Abancay y generó caos en una zona comercial que permanece en alerta por los recurrentes disturbios en las inmediaciones del Congreso.

