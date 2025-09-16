Magaly Medina saca cara por Reimond Manco de manera impensada, invitando a sus seguidores a suscribirse a su emprendimiento digital. La ‘Urraca’ realizó este insólito gesto de apoyo durante su programa, reconociendo que el ex ‘jotita’ ha logrado aprender de sus errores y ahora se muestra como un padre trabajador, amoroso y hogareño dedicado a sus cuatro hijos. Medina enfatizó que los cambios genuinos se demuestran con acciones, no de un día para otro, y que Manco merece respeto porque niños que no son de su sangre lo llaman “papá”, lo que considera el galardón más bello.

La conductora hizo un llamado a suscribirse a ‘Manco TV’, el canal de YouTube del exfutbolista, tocando la campanita de notificaciones para ayudarlo a alcanzar su meta de 100,000 suscriptores. Argumentó que si han podido ayudar a otros, deberían apoyar a Manco, especialmente porque no está vendiendo nada ni usando caretas, a pesar de que su programa anteriormente lo criticó “a morir”.

