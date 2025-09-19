Inauguran el primer centro de salud mental comunitaria en el distrito de Lince con la presencia del ministro de Salud y diversas autoridades del sector. Este espacio ofrecerá atención integral a la población, en un esfuerzo por acercar los servicios de salud mental a los vecinos que antes tenían acceso limitado. Durante la ceremonia, se subrayó que este tipo de iniciativas buscan garantizar un acompañamiento oportuno y especializado para quienes enfrentan problemas emocionales y psicológicos.

Vea también: Independencia: Extorsionadores dejan balas y nota a familia equivocada

El viceministro de Salud, Cuba García, destacó que este centro forma parte de la estrategia nacional para ampliar la red de servicios comunitarios en todo el país. Según señaló, la meta es que cada distrito pueda contar con instalaciones similares, ya que la demanda por atención en salud mental crece cada año. Los vecinos de Lince valoraron positivamente la inauguración, resaltando que representa un paso importante para la prevención y el tratamiento de trastornos mentales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO