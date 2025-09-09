La inauguración de la vía expresa sur en Surco generó críticas por realizarse con la obra inconclusa, provocando cuellos de botella en lugar de agilizar el tránsito. El tramo de 5 kilómetros que conecta Paseo de la República con la Panamericana Sur carece de señalización vertical, semáforos y tiene sectores sin asfaltar completo, según verificó un equipo periodístico en el lugar. Vecinos del área denuncian que se utilizó material de construcción de calidad cuestionable, incluyendo agua del río Surco sin control de calidad para las mezclas.

La municipalidad anunció que la obra reduciría hasta 40 minutos el viaje desde el centro hacia el sur, pero durante la hora punta se observan atascos vehiculares históricos. Los pasos a desnivel, componentes esenciales para el flujo eficiente, estarán terminados recién en varios meses, lo que hace preguntarse por la urgencia en inaugurar. Esta situación refleja un patrón de inauguraciones prematuras en obras públicas, donde se prioriza la imagen política sobre la funcionalidad real para los ciudadanos.

