La tarde del sábado 11 de octubre, un voraz incendio arrasó con más de 100 viviendas en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores. El fuego, que se inició alrededor de las 5:30 p.m. en la avenida El Centenario, sector Virgen del Buen Paso, se propagó rápidamente debido a las condiciones precarias de las construcciones y los fuertes vientos, dejando a más de 750 personas damnificadas.

Según reportes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el siniestro fue clasificado como de código 3, lo que indica una emergencia de gran magnitud. Más de 20 unidades de bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas, mientras los vecinos intentaban salvar lo poco que quedaba de sus pertenencias.

San Juan de Miraflores: incendio de gran magnitud consume viviendas en Pamplona Alta Más de 15 unidades de bomberos vienen atendiendo este incendio de gran magnitud en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. Los vecinos reportan que las llamas están fuera de control debido a la falta de agua y las autoridades lo han catalogado de Código 3, lo que quiere decir que es una situación grave que requiere una respuesta multisectorial.

Heridos, evacuaciones y albergues temporales

El Ministerio de Salud informó que al menos 12 personas fueron atendidas en el lugar, incluyendo una gestante y un hombre con contusiones leves, quienes fueron trasladados al Hospital María Auxiliadora. La Municipalidad de Lima, por su parte, ha instalado albergues temporales para las familias afectadas, aunque muchos temen ser desalojados del terreno donde vivían.

La escena al amanecer del domingo fue desoladora: estructuras calcinadas, calles cubiertas de escombros y familias enteras buscando refugio. Personal de Defensa Civil y del COEN-INDECI se encuentra evaluando los daños y coordinando la entrega de ayuda humanitaria.

¿Qué originó el incendio?

Aunque las causas exactas aún están bajo investigación, se presume que el fuego pudo haber comenzado por una falla eléctrica o el uso de artefactos inflamables en una de las viviendas. Las autoridades locales han iniciado las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y evitar que tragedias similares se repitan.

Vecinos de Pamplona Alta han denunciado que esta zona carece de infraestructura básica, lo que agrava el riesgo de incendios. “Vivimos con miedo, no hay agua, no hay luz segura, y ahora lo hemos perdido todo”, declaró una madre de familia afectada.