Un devastador incendio forestal ha consumido más de 300 hectáreas de pastizales en las faldas del volcán Misti, en Arequipa, cuyo origen se desconoce. Las llamas, que se iniciaron la mañana del último sábado y avanzaron incontrolablemente consumiendo todo a su paso, afectaron principalmente la cobertura vegetal compuesta por pastos naturales y por fortuna no se registraron víctimas mortales.

Los campesinos fueron los primeros en divisar el siniestro y luego se sumaron los esfuerzos del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, la Cruz Roja, la Gerencia Regional de Riegos de Arequipa junto con agentes de serenazgo que trabajaron voluntariamente. Después de varias horas de intenso trabajo, el incendio fue controlado en casi un 90%.

