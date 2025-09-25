Un incendio generó momentos de pánico durante el concierto de Yarita Lizeth en Chanchamayo, interrumpiendo la celebración por el 156 aniversario de La Merced. Las llamas, que se iniciaron en la parte alta de la estructura del escenario, provocaron que la artista y su equipo tuvieran que abandonar la tarima de inmediato, mientras el público era evacuado de la zona de riesgo porque fragmentos de tela en llamas caían al suelo. La rápida intervención de personal del lugar, quienes subieron de forma temeraria con baldes de agua, logró sofocar las llamas antes de que se reportaran víctimas, en una acción que evitó una tragedia mayor.

Aunque las causas oficiales se investigan, las hipótesis principales apuntan a que fuegos artificiales o un cortocircuito en el cableado habrían originado el siniestro. Una vez controlada la emergencia, y ante la insistencia del público que había pagado su entrada, la cantante folclórica Yarita Lizeth decidió retornar al escenario para continuar con su presentación, lo que permitió culminar la noche con el espectáculo musical a pesar del susto inicial. Este incidente eclipsó momentáneamente la festividad, recordando los riesgos de este tipo de eventos masivos donde la prevención es crucial.

