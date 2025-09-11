Un voraz incendio en El Agustino provocó escenas de pánico mientras residentes escapaban por los balcones, ya que las llamas avanzaban rápidamente sin que se determinara aún su origen. Aunque no se reportan víctimas mortales, siete personas sufrieron intoxicación por humo durante la evacuación, lo que evidenció fallas en los protocolos de seguridad.

El siniestro afectó una de las torres del condominio Los Nogales, que alberga 500 departamentos, poniendo a prueba la respuesta de bomberos y autoridades municipales ante la emergencia. Afortunadamente, las labores de rescate evitaron pérdidas humanas, aunque la magnitud del evento deja lecciones sobre la necesidad de mejorar las medidas de seguridad en edificios de alta densidad poblacional.

