Incendio en el Callao destruye cinco casas y deja familias sin hogar, luego de que un fuego desatado en horas de la noche movilizara a seis unidades de bomberos. La emergencia fue controlada tras varias horas, aunque el siniestro generó pérdidas materiales que obligan a las autoridades a reforzar la respuesta humanitaria mientras se evalúa el daño estructural.

Las autoridades llegaron hasta la zona afectada para instalar carpas y distribuir productos de primera necesidad a las familias damnificadas, quienes pasaron la noche sin poder ingresar a sus viviendas. Aunque no se registraron heridos ni fallecidos, la magnitud del incendio revela la vulnerabilidad de la zona, donde los vecinos reclaman acciones de prevención para evitar nuevas tragedias.

