Un voraz incendio en Pamplona Alta dejó a más de 300 familias afectadas, muchas de las cuales pernoctan en la calle sin carpas para resguardarse. Una madre, quien era peregrina durante el siniestro, regresó para encontrar su vivienda consumida por el fuego tras once años de vivir allí, un drama humano que se repite entre cientos de damnificados que lo perdieron todo y ahora exigen soluciones permanentes.

Los testimonios revelan que la ayuda ha sido insuficiente y desorganizada, ya que solo se distribuyeron 30 carpas inicialmente dejando a numerosos grupos desprotegidos, mientras vecinos critican la labor de los bomberos. La población clama por una mayor solidaridad y una respuesta estatal más eficaz, mientras enfrentan las frías noches limeñas con escasos recursos.

