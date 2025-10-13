El incendio en SJM dejó a Pamplona Alta reducida a escombros y cenizas, tras destruir más de 100 viviendas en un siniestro catalogado como catastrófico. Los damnificados, quienes enfrentan una crítica escasez de recursos al contar con solo 30 carpas para todas las familias, sobreviven a la intemperie con niños y adultos mayores.

Vea también: Incendio en Pamplona Alta deja más de 300 familias afectadas

La magnitud de la pérdida es absoluta, donde solo restos de platos y estructuras carbonizadas marcan el lugar que fue su hogar. Estas familias, que por años forjaron sus viviendas con enormes esfuerzos, hoy claman por apoyo inmediato ante la falta de alimentos y abrigo. El acceso complicado a la zona retrasa la asistencia, un factor que profundiza la emergencia humanitaria y exige una respuesta coordinada urgente.

