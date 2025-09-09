Incendio forestal en Huancayo arrasa cerros de San Agustín y alarma vecinos, mientras las llamas consumen pastizales secos que rodean la zona. El siniestro se propagó rápidamente por la intensidad del viento, lo que aumentó el temor de las familias que vigilaban de cerca para evitar que el fuego alcanzara sus viviendas.

Más de 50 comuneros decidieron combatir el incendio por su cuenta, ya que los bomberos y autoridades demoraban en llegar al lugar, generando tensión y malestar. La acción solidaria de los pobladores permitió contener parcialmente el fuego, aunque la emergencia evidenció la vulnerabilidad de la zona frente a desastres naturales y la urgente necesidad de planes de respuesta más eficaces.

