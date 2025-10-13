Un incendio en el Cercado de Lima, específicamente en un almacén del jirón Miro Quesada, ha movilizado a 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes trabajan para controlar las llamas en la cuadra 13 de esta zona céntrica de Lima. La emergencia, que se produce a pocas cuadras del Hospital Dos de Mayo, genera densas columnas de humo negro que sugerirían la combustión de materiales plásticos almacenados en el interior del inmueble de seis pisos, según las primeras observaciones de los especialistas en el lugar.

Los bomberos realizan trabajos de ventilación forzada en las paredes del edificio para permitir la salida del humo y evitar el colapso estructural, técnica habitual en estos procedimientos que aplican cuando la concentración de gases compromete la integridad de la construcción. Esta es la segunda vez en meses que se registra un incendio en este mismo lugar, lo que reactiva las preocupaciones sobre la seguridad de los almacenes clandestinos que operan en el centro de Lima.

