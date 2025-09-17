Un incendio se registra en el mercado de flores Uniflor en el distrito del Rímac, donde comerciantes atrapados intentan salvar su mercadería, aunque el fuego ya consume estructuras, lo que ha generado pánico entre quienes aún se encuentran en el interior. Mientras los bomberos forcejean por ingresar al predio, testigos señalan que sujetos desconocidos habrían lanzado artefactos incendiarios, lo que complica aún más las labores de rescate en un lugar que ayer fue clausurado por orden municipal.

Vea también: Congreso aprueba viaje de Dina Boluarte a EE.UU. para asistir a Asamblea de la ONU

El siniestro estalló tras un permiso del alcalde Néstor de la Rosa para retirar pertenencias, momento en que estalló un disturbio que derivó en llamas, según relatan comerciantes que aún exigen ayuda. Aunque tres unidades de bomberos están en el lugar, su acceso se ve limitado por puertas cerradas, lo que retrasa el control del fuego y pone en riesgo vidas humanas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO