El incremento en los costos de los pasajes aéreos en Perú se ha visto impulsado por la inminente aplicación de una nueva tarifa unificada de uso de aeropuertos para transferencias en el terminal Jorge Chávez. Lima Airport Partners implementará esta medida a partir del 26 de septiembre, lo que supondrá un aumento directo en el precio de los boletos para quienes realicen conexiones tanto nacionales como internacionales, generando inquietud entre usuarios y especialistas del sector.

Esta tarifa, que se suma a la tasa de salida ya existente, ha sido objeto de críticas por parte de gremios y expertos quienes advierten el impacto negativo en la competitividad del principal aeropuerto peruano. Los analistas señalan que esta medida afectará la experiencia de los pasajeros y podría desincentivar el uso del terminal de Lima como punto de conexión en la región.

