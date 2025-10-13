La Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 (CC3) de Indecopi sancionó a Medifarma S.A. con una multa de 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 2 millones 407 mil 500, tras comprobar que la empresa introdujo en el mercado peruano un lote defectuoso de suero fisiológico al 0.9 %. Este producto presentaba una concentración excesiva de cloruro de sodio que generó cuadros graves en pacientes atendidos en hospitales y clínicas del país.

Como se recuerda, el caso se remonta a marzo de 2025, cuando centros de salud en Lima, Cusco y Trujillo reportaron pacientes con síntomas severos luego de recibir el suero producido por Medifarma. Los análisis posteriores confirmaron que el lote 2123624-1 tenía una concentración de sal superior a la permitida, lo que lo convertía en una solución hipertónica capaz de provocar hipernatremia, convulsiones, edema pulmonar y, en algunos casos, la muerte.

Según el Indecopi, el riesgo generado “no fue inherente al producto, sino resultado de fallas en la fabricación y control de calidad atribuibles a Medifarma”. La empresa fue hallada responsable de infringir el deber de seguridad establecido en el artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al distribuir un producto que representaba un peligro injustificado para la salud de los consumidores.

Indecopi impone sanción máxima y medidas correctivas

El Indecopi precisó que esta multa corresponde a la máxima sanción contemplada en el Código del Consumidor y se dictó en primera instancia administrativa. La CC3 también ordenó que Medifarma cubra los gastos médicos de las víctimas, los costos de sepelio de quienes fallecieron y que implemente un programa de cumplimiento normativo para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

“La comisión comprobó fallas en el proceso de producción de la empresa, las cuales estaban bajo su control y ocasionaron la distribución de un producto con riesgo injustificado para la salud pública. Asimismo, determinó que Medifarma no acreditó ninguna causa objetiva, justificada e imprevisible que la exonere de responsabilidad”, señaló el Indecopi en su comunicado oficial.

Posible apelación

La resolución emitida por el Indecopi aún se encuentra dentro del plazo legal para ser apelada. Si la empresa presenta este recurso, el caso será revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, segunda y última instancia administrativa de la entidad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO