Una madre de familia en Independencia denuncia haber recibido una nota extorsiva con balas dirigida erróneamente a su domicilio, lo que la mantiene atemorizada junto a sus hijos desde el pasado miércoles. Los delincuentes, que se identifican como “Los Injertos del Cono Norte”, exigían 20 mil soles citando nombres incorrectos de supuestos familiares y propiedades, demostrando que se equivocaron de víctima al dejar el mensaje en una puerta clausurada que no utilizaba hace más de dos años. El sobre fue descubierto accidentalmente por unos niños que patearon la puerta mientras jugaban, revelando las balas y la amenaza que hubiera pasado desapercibida de no ser por este hecho fortuito.

La afectada señala que en esta zona de Independencia ya han ocurrido anteriormente actos extorsivos e incluso ataques con granadas contra otras viviendas, lo que aumenta su temor ante la posibilidad de que los delincuentes regresen. La mujer, que es ama de casa y afirma no tener relación con los nombres mencionados en la nota, exige mayor presencia policial para proteger a su familia y evitar que hechos violentos ocurran en el futuro, especialmente considerando que niños menores estuvieron expuestos al peligro al encontrar el paquete amenazante.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO