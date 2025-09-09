India celebra festival con histórica pirámide humana de diez niveles que dejó atónitos a los asistentes y marcó un precedente en la tradición cultural. Un grupo de jóvenes se organizó para alcanzar una altura nunca antes vista, lo que generó admiración entre la multitud que presenció la escena.

La hazaña se realizó en medio de un ambiente festivo, donde los aplausos y gritos de aliento reforzaron el espíritu de unidad que caracteriza estas celebraciones hindúes. Este hecho no solo destacó la destreza física y el trabajo en equipo de los participantes, sino que también fortaleció el valor simbólico de la fiesta como un acto de identidad cultural en India.

