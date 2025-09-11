¡Indiferencia y falta de empatía! El vía crucis de los discapacitados en Lima se refleja en la difícil experiencia de Julio Hernández, un vendedor que enfrenta diariamente barreras físicas y sociales para movilizarse. Al perder una pierna por diabetes, Julio debe arrastrarse escaleras y sortear calles en mal estado, lo que evidencia la falta de infraestructura adecuada para personas con discapacidad en la capital peruana. Esta realidad afecta a más de 600 mil peruanos que viven en un entorno poco inclusivo y con escasas facilidades públicas.

Vea también: Dina Boluarte: “Que digan lo que quieran, me baño en manteca”

En su recorrido por el distrito de San Juan de Lurigancho, Julio encontró paraderos inaccesibles donde los vehículos de transporte público no ingresan, obligándolo a esperar bajo condiciones adversas. Además, su esposa, que lo acompaña, padece una enfermedad nerviosa, lo que agrava la vulnerabilidad de esta familia. Esta situación pone en evidencia que la falta de empatía y atención en la ciudad limita el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad, quienes continúan enfrentando exclusión y desafíos constantes para sobrevivir.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO