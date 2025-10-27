Indignación en Tocache por el brutal maltrato a un oso perezoso durante un supuesto rescate ha generado una ola de rechazo ciudadano.

El hecho ocurrió cuando un técnico de luz, al intentar ayudar al animal que se encontraba en lo alto de un poste, lo dejó caer tras ser arañado, acto que fue grabado por vecinos y difundido en redes, donde piden sanciones inmediatas.

Momentos después, personal de serenazgo intervino, pero en lugar de auxiliarlo, lanzó al oso perezoso contra el suelo y luego lo arrojó violentamente a la tolva del vehículo oficial, lo que provocó aún mayor repudio.

Autoridades locales informaron que se inició una investigación para determinar responsabilidades, mientras organizaciones ambientalistas exigen medidas contra los implicados y capacitación en manejo de fauna silvestre.

