La liberación del sujeto acusado de agredir brutalmente a su hijastra genera indignación, a pesar de que la Fiscalía presentó un video como prueba contundente de los hechos. El Poder Judicial solo impuso medidas de comparecencia al imputado John Rodríguez, de 25 años, quien además cuenta con denuncias previas por hechos similares.

El juez consideró que las lesiones no eran graves, aun cuando la pequeña Zoe y su madre, quien tiene cuatro meses de embarazo, sufren este flagelo repetidamente en el distrito de Quequeña, lo que demuestra una alarmante minimización del riesgo que representa el agresor. La población arequipeña exige justicia y su encarcelamiento, pues la libertad del agresor mantiene en zozobra a la familia, la cual recibe apoyo del Centro de Emergencia Mujer pero continúa expuesta a un potencial nuevo ataque.

