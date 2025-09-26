Una ola de indignación se ha desatado en redes sociales tras la difusión de un video donde un hombre vestido de guardia de seguridad lanza un perro vivo a una cocodrilera, supuestamente en San Manuel, Cortés, zona norte de Honduras.

El hecho fue denunciado públicamente en el grupo de Facebook “Adopciones y Rescates de Animales Honduras”, que cuenta con más de 43 mil seguidores.

En redes sociales se comentó que, presuntamente, el guardia y el menor actuaron contra el animal porque lo consideraban agresivo, pero se espera la versión oficial de las autoridades sobre el caso.

La usuaria Penny Lane KC fue quien compartió el material audiovisual en redes sociales, alertando a la ciudadanía sobre este acto de crueldad animal.

Guardia de seguridad lanza perro: video sensible

En las imágenes, presuntamente grabadas por un menor de edad, se escucha la voz de uno de los involucrados que dice: “Cara de pepa este, miren gente… vaya, apurate hijo de la gran p**, tíralo”.

Segundos después, el perro es lanzado al agua, donde inmediatamente fue atacado y devorado por varios cocodrilos que permanecían ocultos en el hábitat.

Indignación ciudadana por agresión contra perro

El video ha generado miles de reacciones de internautas, quienes expresaron su consternación, repudio y exigieron justicia ante lo que catalogan como un acto inhumano y violento.

Hasta el momento, organizaciones y defensores de los derechos de los animales no se han pronunciado. Se espera que las autoridades encuentren a los responsables en caso de que se confirme que ocurrió en el país recientemente como lo dice la denuncia.