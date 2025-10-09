La detención del ingeniero Henry Távara en Tumbes por parte de cuatro policías de la comisaría San José se inició con un engaño, ya que los agentes afirmaron que solo tomarían una foto al medidor de luz. En segundos, la situación escaló a violencia cuando los efectivos, que aseguraban contar con una orden de captura que luego se reveló falsa, jalearon y sacaron a la fuerza al profesional de su vivienda, ante los desesperados gritos de su esposa e hijas. El hombre fue subido a un patrullero mientras su familia observaba impotente, sin que se respetaran sus derechos.

Durante el traslado, los policías le insinuaron un “arreglo“, según relata la víctima, quien además habría sido golpeado pese a no tener denuncias previas en su contra. Sin embargo, el general Luis Enrique Pacheco Cornejo reconoció que la captura fue un “error”, argumentando que la requisitoria correspondía al hermano del detenido.

