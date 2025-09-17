¡Indignante! Sujeto amenazó a inspectores con una pistola por evitar papeleta, un hecho que generó tensión en Carabayllo cuando el hijo de un mototaxista irrumpió en la intervención para intimidar al personal municipal. Según el parte policial, el individuo levantó su polo y exhibió un arma, lo que obligó a Serenazgo a intervenir de inmediato para evitar un desenlace trágico.

El detenido fue identificado como Alexis Walter Llamo, quien trabajaría como vigilante y ahora afronta investigaciones para determinar la vigencia de su licencia de portar armas. La Policía trasladó tanto al agresor como el arma a la comisaría del sector, mientras las autoridades recalcaron que estos actos de violencia contra funcionarios públicos ponen en riesgo la seguridad ciudadana y deben ser sancionados ejemplarmente.

