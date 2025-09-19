¡Indignante! Un vendedor de arándanos es atropellado por motocarga que venía a toda velocidad en Juliaca, dejando al comerciante herido y sin poder recuperar su inversión. El trabajador ambulante, además de enfrentar las lesiones, ha quedado endeudado con su proveedor al perder por completo su mercadería.

Vea también: Policías peruanos son detenidos tras intentar ingresar kilos de drogas a Chile para bandas criminales

El vehículo, que no contaba con placa ni SOAT, circulaba sin control por una zona transitada, lo que generó la furia de los testigos. Vecinos y comerciantes de la zona denuncian que estos vehículos informales circulan sin fiscalización, lo que expone a más personas a tragedias similares. La familia del afectado pide justicia y apoyo económico mientras el caso está bajo investigación.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO