Un motociclista en Ecuador generó indignación tras chocar contra un automóvil y preocuparse más por su moto que por su novia, quien resultó lesionada en el asfalto. El video del incidente, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra cómo el hombre examina los daños de su vehículo mientras ignora los gritos de dolor de su pareja, lo que provocó una ola de críticas hacia su actitud considerada insensible por la ciudadanía.

Solo cuando un testigo se acerca a auxiliar a la joven, el conductor decide prestarle atención momentáneamente, aunque luego vuelve a revisar la moto. Este caso generó un debate en redes sociales, sobre la responsabilidad afectiva en situaciones de riesgo, pues muchos señalan que la integridad humana debe prevalecer sobre cualquier bien material.

