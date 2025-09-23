El Ministerio de Cultura ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación contra la influencer Alejandra Argumedo por difundir insultos racistas hacia pasajeros en un bus del Metropolitano. El hecho, ocurrido el pasado 22 de septiembre de 2025, fue captado en video y generó una ola de indignación en redes sociales y la sociedad peruana en general.

Insultos racistas y discriminación en transporte público

El video muestra a Alejandra Argumedo, identificada también como conductora del podcast Hinchas al Aire, lanzando expresiones discriminatorias y denigrantes hacia pasajeros por su origen andino, usando frases como “serranos son y serranos morirán” y haciendo comparaciones ofensivas con animales como llamas y alpacas. Estas acciones no solo afectaron a los pasajeros presentes, sino que también dañan la dignidad de comunidades indígenas y pueblos originarios.

Respuesta y denuncia del Ministerio de Cultura

Frente a la gravedad del caso, el Ministerio de Cultura condenó enérgicamente los actos y a través de su Procuraduría presentó la denuncia formal basándose en el artículo 323 del Código Penal que sanciona la discriminación étnico-racial. El organismo solicitó a la Secretaría General de la Fiscalía que se inicie una investigación correspondiente y se apliquen las sanciones legales pertinentes por el delito cometido.

La difusión del video generó rechazo masivo y el caso se convirtió en tendencia, con usuarios de redes sociales realizando un rastreo y exposición de información personal delicada de la influencer, lo cual ha abierto un debate sobre la privacidad y las consecuencias del linchamiento digital. Al mismo tiempo, instituciones como la Defensoría del Pueblo exigieron una investigación urgente y sanciones ejemplares para combatir el racismo que afecta a la sociedad peruana.

Llamado a reportar casos de discriminación

El Ministerio de Cultura recordó a la ciudadanía la existencia del servicio gratuito “Alerta contra el Racismo”, que permite denunciar situaciones de discriminación étnico-racial a través de diferentes modalidades, incluyendo la línea telefónica 1817. Se invitó a la población a estar vigilante y denunciar cualquier acto racista para fomentar una convivencia respetuosa y plural.

El caso de Alejandra Argumedo es un claro recordatorio de que el racismo es un delito que debe ser perseguido legalmente para proteger la dignidad y derechos de todas las personas, especialmente de poblaciones históricamente vulnerables. Se espera que la Fiscalía realice una investigación objetiva y rápida que sirva como ejemplo para erradicar este tipo de conductas intolerantes en espacios públicos.