La influencer Fátima Sotomayor revela la crisis turística en Machu Picchu, donde visitantes internacionales expresan tristeza y frustración por no poder ingresar. La creadora de contenido, quien estuvo una semana y media en Cusco, documentó las protestas en Aguas Calientes, causadas por el conflicto de concesiones entre el Estado y la empresa Ingresa. Turistas debieron esperar hasta tres días en colas para obtener boletos, mientras los bloqueos de vías férreas impedían el acceso normal.

Sotomayor conversó con viajeros de diversos países, quienes mostraron incredulidad ante la falta de acceso terrestre alternativo al tren monopólico. El sistema de transporte, que cobra 150 dólares por un trayecto de 1 hora y media en trenes anticuados, excluye a peruanos de bajos recursos y complica emergencias. La situación expone vulnerabilidades estructurales en la gestión del patrimonio mundial.

